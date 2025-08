Laut der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) und basierend auf Untersuchungen der Nachrichten-Website Declassified UK hat die BBC, die mit britischen öffentlichen Geldern betrieben wird, systematisch die umfassende militärische und politische Unterstützung der britischen Regierung für das zionistische Regime während des verheerenden Gaza-Krieges verschwiegen. Diese Zensur, die von Medienanalysten als „nationaler Skandal“ bezeichnet wurde, hat nicht nur die Wahrheit verzerrt, sondern auch zur Fortsetzung der Verbrechen gegen die Palästinenser beigetragen.

Untersuchungen zeigen, dass dieses Medium seit Oktober 2023 kaum über die militärische Zusammenarbeit Großbritanniens mit Israel berichtet hat. So wurden beispielsweise in den letzten 15 Monaten nur viermal die Aufklärungsflüge der Royal Air Force über Gaza erwähnt, während Hunderte von Spionagemissionen fast täglich zur Unterstützung der israelischen Geheimdienstoperationen durchgeführt wurden. Das britische Verteidigungsministerium behauptet, diese Flüge dienten lediglich der Befreiung von Geiseln in den Händen der Hamas, doch dieses Medium hat keine Untersuchung darüber durchgeführt, ob dabei Zielinformationen bereitgestellt oder Waffen an Israel übergeben wurden.

Einer der prominentesten Fälle von Geheimhaltung ist die Nichtberichterstattung über die Anwesenheit von General Herzi Halevi, dem Stabschef der israelischen Armee, bei einem Militärtreffen in London im vergangenen November. Dieser Beamte, der wegen der Leitung verheerender Militäroperationen in Gaza und Vorwürfen von Verbrechen gegen die Menschlichkeit vom Internationalen Strafgerichtshof kritisiert wird, wurde in den Berichten dieses Mediums nicht erwähnt. Auch wurde keine Erwähnung der Ausbildung israelischer Militärangehöriger durch die britische Armee auf britischem Boden gemacht, obwohl das Verteidigungsministerium im Februar 2024 bestätigte, dass sechs israelische Militäroffiziere in Großbritannien stationiert waren.

Dieses Medium hat auch die Berichterstattung über wichtige militärische und kommerzielle Abkommen zwischen Großbritannien und Israel verweigert, darunter die „Roadmap“, die vor den Angriffen im Oktober 2023 unterzeichnet wurde, und ein geheimes Militärabkommen vom Dezember 2020. Diese Dokumente, die die strategische Zusammenarbeit und die Bekämpfung „gemeinsamer Bedrohungen“ betreffen, wurden von der britischen Regierung geheim gehalten, und dieses Medium hat keinen Versuch unternommen, sie aufzudecken.

Im Bereich der Waffenexporte wurde zwar gelegentlich auf die Bedenken von Menschenrechtsgruppen hinsichtlich des Waffenverkaufs an Israel hingewiesen, doch die Schlagzeilen waren selten kritisch. Zum Beispiel zeigen Schlagzeilen wie „Großbritannien rechtfertigt begrenzte Waffenembargos gegen Israel“ oder „Boris Johnson: Es ist beschämend, dass Großbritannien den Waffenverkauf an Israel stoppt“ einen voreingenommenen Ansatz. Dies geschieht, während die bemerkenswerte Klage des Internationalen Zentrums für Gerechtigkeit für Palästinenser, des Global Legal Action Network und von Al-Haq gegen britische Waffenexporte nach Israel völlig ignoriert wurde.

Darüber hinaus wurde die mögliche Rolle der Geheimdienstagentur GCHQ und der SAS-Spezialkräfte bei der Unterstützung israelischer Militäroperationen nicht behandelt, obwohl es Beweise für umfangreiche britische Geheimdienstaktivitäten auf Zypern zur Unterstützung Israels gibt. Die Unterdrückung von palästinafreundlichen Aktivisten und Journalisten, einschließlich der Verhaftung des bekannten Journalisten Asa Winstanley nach dem Anti-Terror-Gesetz, wurde von diesem Medium ebenfalls ignoriert.

Der Druck der zionistischen Lobby in Großbritannien, einschließlich der Gruppen „Friends of Israel“ in der Konservativen und Labour-Partei, die Abgeordneten und Kabinettsmitgliedern, darunter dem derzeitigen Premierminister Keir Starmer, erhebliche Mittel zur Verfügung stellen, ist ein weiteres Thema, das ignoriert wurde. Untersuchungen zeigen, dass ein Drittel der Mitglieder des Starmer-Kabinetts und ein Viertel der britischen Parlamentsabgeordneten finanzielle Unterstützung von diesen Gruppen erhalten haben.

Dr. Freeman, Professor für Medien und Kommunikation an der Goldsmiths University of London, erklärte: „Dieses Medium hat bei der Information über die militärische und politische Rolle Großbritanniens bei den Katastrophen in Gaza völlig versagt. Dieser nationale Skandal zeigt, wie weit sich diese Einrichtung von ihrer Mission als öffentliches Medium entfernt hat.“ Er fügte hinzu: „Die Unfähigkeit, den Völkermord in Gaza genau zu berichten, hängt ebenso sehr davon ab, was nicht berichtet wird, wie davon, was berichtet wird.“

Auch innerhalb dieses Mediums ist die Unzufriedenheit gestiegen. Mehr als hundert Mitarbeiter haben in einem offenen Brief an den Generaldirektor die Organisation beschuldigt, „zum Sprachrohr der israelischen Regierung geworden zu sein“. Sie kritisierten die Zensur von Berichten, die selektive Verwendung von Wörtern zur Verharmlosung israelischer Verbrechen und die fehlende Berichterstattung über historische Kontexte wie die langjährige Besetzung Palästinas.

Die BBC behauptete in ihrer Antwort, dass „die Nachrichtenteams redaktionell unabhängig sind und selbst über die Berichterstattung entscheiden.“ Zunehmende Beweise, einschließlich der Berichte von Declassified und Aussagen von Mitarbeitern, deuten jedoch auf den tiefen Einfluss der zionistischen Lobby und des politischen Drucks auf die Politik dieses Mediums hin, das es zu einem Instrument zur Rechtfertigung israelischer Verbrechen und zur Verheimlichung der Rolle Großbritanniens bei diesen Tragödien gemacht hat.