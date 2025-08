Brasilien schließt sich Südafrikas Klage gegen Israel vor dem Haager Gericht an

Laut der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) gab das brasilianische Außenministerium am Mittwoch bekannt, dass sich das Land in den letzten Phasen der Einreichung eines offiziellen Interventionsantrags im Fall der Klage Südafrikas gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof (Den Haag) wegen des Vorwurfs des „Völkermordes“ im Gazastreifen befindet. Diese Entscheidung, die auf eine scharfe Reaktion Israels stieß, das die Vorwürfe als „grundlos“ bezeichnete, wurde inmitten einer wachsenden Welle internationalen Drucks zur Beendigung des Krieges in Gaza und zur Rechenschaftspflicht für Menschenrechtsverletzungen in den palästinensischen Gebieten getroffen.

Das brasilianische Außenministerium erklärte in einer klaren Stellungnahme: „Die Weltgemeinschaft kann angesichts der anhaltenden Verbrechen in den palästinensischen Gebieten nicht gleichgültig bleiben. Brasilien ist der Ansicht, dass es keinen Raum mehr für moralische Ambiguität oder politische Passivität gibt. Straflosigkeit untergräbt die Glaubwürdigkeit des internationalen Rechtssystems.“ Die Erklärung verweist auf die weit verbreiteten Menschenrechtsverletzungen in Gaza und im Westjordanland, einschließlich Angriffen auf zivile Infrastruktur, Massentötungen von Zivilisten, insbesondere Frauen und Kindern, und den rücksichtslosen Einsatz von Hunger als Kriegswaffe. Brasilien kritisierte auch die „gewaltsame Besetzung von Gebieten“ und die „Ausweitung illegaler Siedlungen“ als Beispiele für Verstöße gegen das Völkerrecht.

Diese Maßnahme Brasiliens, das sich anderen Ländern wie Chile, Mexiko, Kolumbien, Bolivien, Libyen und Spanien bei der Unterstützung der südafrikanischen Klage anschließt, wurzelt in der entschlossenen Haltung des brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, der im Februar 2024 von der Netanjahu-Regierung zur „unerwünschten Person“ erklärt wurde, weil er Israels Vorgehen in Gaza mit dem Holocaust verglichen hatte, forderte auf dem jüngsten BRICS-Gipfel in Rio de Janeiro entschiedenere Maßnahmen von den Entwicklungsländern. Er erklärte: „Wir können angesichts des von Israel in Gaza verübten Völkermordes, der gnadenlosen Tötung unschuldiger Zivilisten und des Einsatzes von Hunger als Kriegswaffe nicht gleichgültig bleiben.“

Aus rechtlicher Sicht wirft die Klage Südafrikas, die im Dezember 2023 beim Haager Gericht eingereicht wurde, Israel die Verletzung der Völkermordkonvention von 1948 vor. Der Fall fordert unter Berufung auf die Massentötung von Zivilisten, die Zerstörung kritischer Infrastruktur, die Behinderung humanitärer Hilfe und die Schaffung von Bedingungen für die physische Zerstörung einer Gruppe von Palästinensern die Verhängung vorläufiger Maßnahmen zur Einstellung der israelischen Militäroperationen. Der Haager Gerichtshof forderte Israel in Urteilen vom Januar, März und Mai 2024 auf, alle möglichen Völkermordhandlungen zu verhindern und den sofortigen Zugang zu humanitärer Hilfe zu gewährleisten, doch Berichte deuten auf eine anhaltende Missachtung dieser Urteile hin.

Brasilien hat in seiner Erklärung konkrete Beispiele für Verbrechen genannt, darunter den Angriff auf die einzige katholische Kirche in Gaza und den jüngsten Brand in der orthodoxen St.-Georgs-Kirche in der Stadt Taybeh im Westjordanland. Das Land protestierte auch gegen die unerbittliche Gewalt extremistischer Siedler im Westjordanland und forderte die sofortige Einstellung dieser Handlungen. Lula, der stets eine Zwei-Staaten-Lösung mit der Schaffung eines unabhängigen palästinensischen Staates innerhalb der Grenzen von 1967 unterstützt hat, betonte die Notwendigkeit, die israelische Besatzung für die Erzielung eines dauerhaften Friedens zu beenden.

Diese Entscheidung Brasiliens wird bekannt gegeben, während humanitäre Organisationen, darunter Amnesty International und Human Rights Watch, gewarnt haben, dass Israels strenge Beschränkungen für die Lieferung humanitärer Hilfe Gaza an den Rand einer weitreichenden Hungersnot gebracht haben. Philippe Lazzarini, Leiter von UNRWA, erklärte: „Die Menschen in Gaza sind weder lebendig noch tot, sondern eher wandelnde Leichen.“ Er berichtete von 6.000 Lastwagen mit Nahrungsmitteln und medizinischer Hilfe, die an den Grenzen Ägyptens und Jordaniens auf die Genehmigung zur Einreise warten.

Die brasilianische Diplomatie verwies auch auf wiederholte Angriffe auf Zivilisten an Verteilungspunkten für humanitäre Hilfe und bezeichnete dies als „eklatante Menschenrechtsverletzung“. Dies geschieht, während seit Oktober 2023 israelische Streitkräfte bei Luftangriffen, Bombenanschlägen und Schießereien rund 60.000 Palästinenser getötet haben, von denen die Mehrheit Frauen und Kinder waren.