Die stille Ausbreitung des IS in Afrika: Eine grenzüberschreitende Bedrohung für die globale Sicherheit

Laut der Internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) gab der äthiopische Sicherheits- und Geheimdienst Mitte Juli überraschend bekannt, dass er 82 Personen wegen mutmaßlicher Zugehörigkeit zum IS in verschiedenen Regionen des Landes festgenommen hat; ein Thema, das die Aufmerksamkeit erneut auf die zunehmende Aktivität dieser Gruppe in Ostafrika lenkt.

Obwohl die Aktivitäten des IS in der Sahelzone Afrikas zu einem ständigen Thema auf der globalen Sicherheitsagenda geworden sind, beherbergt Ostafrika auch aktive Ableger dieser Gruppe in mehreren Ländern, die selbst zu einer Basis für die Ausweitung des Einflusses in den umliegenden Gebieten geworden sind. Dies erhöht das Risiko von IS-Aktivitäten als Bedrohung für die regionale Stabilität.

Verschiebung des IS-Fokus nach Afrika

Die schweren Niederlagen des IS in seinen Hauptstützpunkten in Syrien und im Irak waren ein Wendepunkt in seiner Expansionsstrategie und führten dazu, dass die Führung der Gruppe sich in geografisch weiter entfernte Regionen von ihren früheren Operationszentren verlagerte. Eine vom „Internationalen Zentrum zur Terrorismusbekämpfung“ in Den Haag veröffentlichte Bewertung zeigt, dass der IS seit 2019 grundlegende strukturelle und operative Veränderungen durchgemacht hat und sich nun auf ein dynamisches Netzwerk regionaler Ableger stützt, die mit einem beispiellosen Grad an Unabhängigkeit agieren. Die Gruppe bewegt sich auch auf eine nicht-hierarchische Struktur und dezentrale Operationen zu, um ihre Flexibilität und Dauerhaftigkeit zu erhöhen.

In diesem Zusammenhang ist der afrikanische Kontinent zu einem der Hauptschwerpunkte des IS geworden. „Brett Holmgren“, Leiter des „Nationalen Anti-Terror-Zentrums der USA“, hat davor gewarnt: Der IS hat Afrika eindeutig Priorität eingeräumt. Die Bedrohung durch den IS in Afrika könnte eine der größten langfristigen Bedrohungen für die US-Interessen darstellen.

Der IS in Somalia

Trotz des schnellen Wachstums des IS in der Sahelzone hat Ostafrika, insbesondere Somalia, ebenfalls einen fruchtbaren Boden für die Aktivitäten dieser Gruppe geschaffen. Eine Analyse von „Mustafa Hassan“ – einem Experten für Sicherheit und Friedensschaffung – zeigt, dass Somalia mit schwacher Regierungsführung, tief verwurzelten Stammeskonflikten und seiner strategischen Lage ein geeignetes Umfeld für den IS geschaffen hat. Laut einem Bericht des „Washington Institute for Near East Policy“ haben diese Merkmale Somalia zu einer der Prioritäten der IS-Expansion gemacht. Auch die Nähe des Landes zum Jemen und zum Roten Meer bietet logistische Vorteile für Operationen und Schmuggel.

Schwache zentrale Kontrolle und Wirtschaftskrise haben Möglichkeiten zur Rekrutierung und zum Aufbau von Stützpunkten geschaffen. Der IS nutzt diese Bedingungen, um Somalia zu einem seiner Hauptzentren in Ostafrika zu entwickeln, und hat seinen Einfluss durch die Integration in lokale bewaffnete Gruppen und die Bereitstellung finanzieller und strategischer Unterstützung ausgeweitet.

Im Jahr 2015 gründete eine Abspaltung der Al-Shabaab-Gruppe (verbunden mit Al-Qaida) den IS Somalia und wurde 2018 vom IS offiziell als somalischer Ableger anerkannt. Die Hauptaktivität dieses Ablegers konzentriert sich auf die Region Bari im Bundesstaat Puntland, die gebirgig ist und eine schwache Regierung hat.

Die Schätzungen zur Anzahl der IS-Kämpfer in Somalia variieren; einige US-Quellen schätzen sie auf 700 bis 1500 Personen, während das „Soufan Center“ diese Zahl auf etwa 1000 Personen schätzt. Die Gruppe konnte in jüngster Zeit auch ausländische Kämpfer anziehen. Zu den wichtigen Führern dieses Ablegers gehören Abdulkadir Mumin (Gründer und Anführer des somalischen Ablegers), Abdulrahman Fahey Issa (Operationskommandant) und Abdulwali Mohamed Yusuf (Finanzchef). Letzterer wurde vom US-Finanzministerium als Terrorist eingestuft.

Der IS in der Demokratischen Republik Kongo

Der IS-Ableger im Kongo hat seinen Ursprung in der Rebellengruppe „United Democratic Forces“ (ADF), die in Uganda verwurzelt ist, und nutzt den Ostkongo als Basis. Im Jahr 2017 schwor einer der Hauptableger dieser Gruppe dem IS die Treue. Im Jahr 2019 erkannten die IS-Führer in Syrien diese Gruppe unter der Führung von Musa Baluku als offiziellen IS-Ableger im Kongo an. Einige Forscher sehen diesen Ableger als Teil des größeren IS-Ablegers in Zentralafrika.

Diese Gruppe ist hauptsächlich in den Provinzen „Nord-Kivu“ und „Ituri“ im Ostkongo aktiv, und ihre Operationen haben sich auch auf Uganda ausgeweitet. Nach offiziellen Schätzungen liegt die Mitgliederzahl dieses Ablegers zwischen 500 und 1500 Personen.

Laut einem Bericht des US-Außenministeriums wurden Mitglieder dieser Gruppe aus verschiedenen Ländern wie Burundi, Tansania, Somalia und Kenia rekrutiert, aber ein Drittel der Mitglieder (einschließlich der Anführer) sind Ugander. Im März 2021 stufte das US-Außenministerium diese Gruppe als ausländische Terrororganisation und ihren Anführer als globalen Terroristen ein.

Der IS in Mosambik

Laut dem Bericht der Initiative „Armed Conflict Location & Event Data Project“ tauchte der IS-Ableger in Mosambik im Oktober 2017 unter den lokalen Namen „Al-Sunnah wa al-Jama’ah“ oder „Harakat al-Shabaab“ auf und wurde durch seinen weit verbreiteten Einsatz von Gewalt bekannt. Obwohl diese Gruppe seit 2018 als Untergruppe des „IS in Zentralafrika“ galt, wurde sie 2022 als unabhängiger Ableger anerkannt.

Die Wurzeln dieser Gruppe reichen bis zu den salafistisch-jihadistischen Netzwerken Ostafrikas zurück, die seit 2007 im Norden Mosambiks aktiv waren.

Der IS in Mosambik ist hauptsächlich in der Provinz „Cabo Delgado“ im Norden des Landes aktiv, insbesondere in den Distrikten Macomia, Mocímboa da Praia und Palma. Die Schätzungen zur Anzahl der Kräfte dieses Ablegers variieren zwischen 300 und 1000 Personen; dies steht im Gegensatz zu den Schätzungen von rund 2500 Personen im Jahr 2020. Der Grund für diesen Rückgang ist die Intensität der Militäroperationen gegen sie.

Rekrutierungsstrategien und Operationen des IS

Die IS-Ableger in Ostafrika nutzen verschiedene Methoden zur Rekrutierung. In Mosambik rekrutiert die Gruppe hauptsächlich unzufriedene junge Menschen aus den ethnischen Gruppen „Mwani“ und „Makua“, indem sie soziale Missstände, Armut, ethnische und religiöse Diskriminierung ausnutzt.

In Somalia vermischt diese Gruppe Konzepte wie „Hijra“, „Maddad“ und „Tamkin“ und stellt das Land als sicheres Gebiet für die Migration ausländischer Kämpfer dar. Der IS folgt auch ähnlichen Mustern in anderen Regionen: Infiltration bestehender Rebellengruppen, Ausnutzung von Sicherheitslücken und Anziehung ausländischer Kämpfer mit ähnlichen ideologischen Überzeugungen.

Wirtschaftliche Rolle und Finanzquellen des IS in Afrika

Mit dem Rückzug des IS aus dem Nahen Osten haben die afrikanischen Ableger eine größere Rolle bei dessen Finanzierung gespielt. Dabei gilt der somalische Ableger als einer der profitabelsten.

Laut einem Bericht des Counter Terrorism Center (CTC) erwirtschaftete dieser Ableger im Jahr 2022 rund 6 Millionen US-Dollar, wovon ein Teil für die Planung und Durchführung von Angriffen auf Unternehmen verwendet wurde, die kein Lösegeld gezahlt haben.

Das Soufan Center bezeichnet den IS Somalia ebenfalls als eines der Schlüsselglieder in der globalen Finanzkette dieser Gruppe. Das Büro „Al-Karrar“ in diesem Ableger ist für die Verwaltung der Finanzmittel, logistische Operationen und die Weiterleitung von Einnahmen an andere Ableger in Afrika zuständig.

Im Kongo finanziert sich der IS durch die Besteuerung von Goldminen und manuellen Abbauprojekten.

Laut einem Bericht des US-Finanzministeriums vom Februar 2024 ist der IS zu dem Schluss gekommen, dass der Anti-Terror-Druck in Afrika geringer ist als im Nahen Osten, was zu einer verstärkten Abhängigkeit von afrikanischen Ressourcen geführt hat. Auch der zunehmende Einsatz von Kryptowährungen anstelle von Bargeld ist in diesem Prozess offensichtlich.

Folgen der IS-Aktivitäten in Ostafrika

Die Zunahme der Gewalt und die Ausweitung der vom IS beeinflussten Gebiete haben ernsthafte Sicherheitsbedrohungen für die Regierungen und Gesellschaften Ostafrikas geschaffen.

Beispielsweise zeigt ein Bericht des US-Außenministeriums, dass die IS-Aktivitäten im Kongo zwischen 2020 und 2022 um etwa 210 % zugenommen haben und ihre grenzüberschreitenden Aktivitäten zu den gefährlichsten Folgen gehören.

In diesem Zusammenhang ist Äthiopien ein klares Beispiel; dort meldeten Sicherheitsbehörden die Identifizierung von 82 IS-Mitgliedern, die ihre Ausbildung in Puntland, Somalia, erhalten hatten. Diese Personen waren an logistischen, finanziellen, nachrichtendienstlichen Operationen und der Rekrutierung in Äthiopien beteiligt.

Auf politischer Ebene führen die Aktivitäten des IS zur Schwächung der Regierungsautorität und zum Missbrauch von Sicherheitslücken zur Schaffung alternativer Strukturen; ein Thema, das neben der Zerstörung des Nationenbildungsprozesses auch die Stabilität der Region ernsthaft bedroht.