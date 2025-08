Ägypten meldet Vereitelung eines großen Terrorplans

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (AS) – ABNA – gab das ägyptische Innenministerium bekannt, dass es den Sicherheitskräften gelungen sei, eine große Terroroperation zu vereiteln, die von der Gruppe „Hasam“ – einer mit der Muslimbruderschaft verbundenen Organisation – geplant worden war.

Laut der Website des Fernsehsenders Russia Today heißt es in der offiziellen Erklärung des ägyptischen Innenministeriums, dass die Anführer der „Hasam“-Gruppe, die derzeit in der Türkei leben, die Planung zur Wiederbelebung ihrer Sabotageaktivitäten aufgenommen und ein geschultes Mitglied dieser Gruppe, das zuvor in einem der Nachbarländer eine fortgeschrittene militärische Ausbildung erhalten hatte, illegal in Ägypten eingeschleust hätten, um diese Operation auszuführen.

Laut der Erklärung waren diese Personen auch in der Vergangenheit an Attentatsplänen auf hochrangige ägyptische Beamte beteiligt, darunter der Versuch, das Flugzeug des ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi anzugreifen, sowie die Ermordung von Polizei- und Sicherheitskräften.

Das ägyptische Innenministerium fügte hinzu, dass in Zusammenarbeit mit dem nationalen Sicherheitsdienst und nach Erhalt einer richterlichen Genehmigung der Staatsanwaltschaft für Staatssicherheit eine Operation zur Identifizierung und zum Sturm des Terroristenverstecks durchgeführt wurde. Während dieser Operation schossen zwei Terroristen bei der Konfrontation mit den Sicherheitskräften blindlings auf die Beamten und die Zivilbevölkerung und wurden daraufhin in einem bewaffneten Konflikt mit den Sicherheitskräften getötet.

Auf der Liste der identifizierten Anführer dieser Gruppe stehen Namen wie Yahya Al-Sayyed Ibrahim Muhammad Musa (einer der Gründer und Leiter der militärischen Struktur der Gruppe), Muhammad Rafiq Manna, Alaa Al-Samahi, Muhammad Abdel Hafez und Ali Mahmoud Abdel Wanis.

In diesem Zusammenhang erklärte der bekannte ägyptische Fernsehmoderator Ahmed Musa ausdrücklich, dass die Erwähnung des Namens der Türkei in dieser Erklärung eine ernsthafte politische, sicherheitspolitische und diplomatische Botschaft sei.

Er erklärte: „Dies ist das erste Mal in den letzten Jahren, dass der Name der Türkei direkt in einer solchen Erklärung erwähnt wird; denn dieses Land ist zu einem Zufluchtsort für Terroristen geworden, die Sabotageoperationen auf ägyptischem Territoritium planen.“

Musa forderte die türkischen Behörden auf, die gesuchten Elemente dieser Gruppe an Kairo auszuliefern; da Ägypten dies zuvor offiziell gefordert hatte.