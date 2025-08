Israel nutzt humanitäre Krise in der syrischen Provinz Suwayda aus

Laut der Internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (AS) – Abna – ist die syrische Provinz Suwayda mit einer sich verschärfenden humanitären Krise konfrontiert, und die Menschen in dieser Region leiden unter einem nahezu vollständigen Wassermangel und einer akuten Knappheit an Nahrungsmitteln und Medikamenten. Dies hat die Bewohner der Provinz dazu veranlasst, dringend die Einrichtung eines humanitären Korridors zur Deckung ihrer Grundbedürfnisse zu fordern.

Dem Bericht der „Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte“ zufolge wurden diese Forderungen infolge der jüngsten Krisen gestellt; die Bewohner haben die aktuellen Bedingungen als unerträglich beschrieben; während grundlegende Dienstleistungen vollständig unterbrochen sind und die Beschaffung des täglichen Bedarfs zu einer großen Herausforderung geworden ist.

Die Bewohner der Provinz Suwayda warnen, dass eine Fortsetzung dieser Situation ohne Eingreifen zu einer ausgewachsenen humanitären Katastrophe führen könnte, und haben die internationale Gemeinschaft aufgefordert, die Einrichtung eines sicheren und dringenden Korridors für die Lieferung von Nahrungsmitteln und Medikamenten zu ermöglichen.

Unter diesen Umständen versucht Israel, diese Krise auszunutzen. Laut Medienberichten hat „Gideon Sa'ar“, der Außenminister des zionistischen Regimes, angekündigt, die Bereitstellung von 700.000 Dollar für die humanitäre Hilfe in der syrischen Provinz Suwayda angeordnet zu haben.