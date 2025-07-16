Muslime in Amerika: Eine junge, gebildete und wachsende Bevölkerung

Laut der Internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (AS) – Abna macht die muslimische Gemeinschaft nur ein Prozent der amerikanischen Bevölkerung aus, nimmt aber in Indikatoren wie Bildung, ethnischer Vielfalt und Präsenz in Fachberufen einen überproportionalen Platz ein.

Doch strukturelle Diskriminierung und eine wachsende Welle der Islamophobie haben die Zukunft dieser wachsenden Minderheit vor ernsthafte Herausforderungen gestellt. Der folgende Artikel untersucht die statistischen Daten der muslimischen Gemeinschaft in Amerika sowie die Herausforderungen und Erfolge dieser Gemeinschaft:

Laut der US-Religionszählung von 2020 leben etwa 4,5 Millionen Muslime in Amerika. Einige Umfragen, wie die des American Jewish Committee, schätzen diese Zahl jedoch auf weniger als 3 Millionen Menschen.

Die muslimische Gemeinschaft Amerikas zeichnet sich im Vergleich zu anderen religiösen Gemeinschaften des Landes durch ethnische Vielfalt, jugendliche Bevölkerung und Fortschritte in Bildung und Karriere aus:

26 Prozent der Muslime in den USA sind zwischen 18 und 24 Jahre alt, während dieser Wert bei anderen Gruppen zwischen 2 und 12 Prozent liegt.

Die muslimische Gemeinschaft Amerikas ist die vielfältigste religiöse Gemeinschaft des Landes: ein Drittel sind Schwarze, ein Drittel stammen aus Südasien, ein Viertel sind arabischer Herkunft und die übrigen stammen aus der ganzen Welt, einschließlich einer wachsenden Zahl lateinamerikanischer Muslime.

46 Prozent der Muslime in den USA haben einen Universitätsabschluss oder höher (gegenüber 38 Prozent in der Gesamtbevölkerung).

Etwa 5.896 Muslime dienen in der US-Armee.

Geografische und wirtschaftliche Verteilung der Muslime in Amerika:

Die meisten Muslime in Amerika leben in großen Metropolregionen wie New York, Kalifornien, Illinois und New Jersey. 42 Prozent von ihnen wurden in den USA geboren, der Rest sind Immigranten der ersten Generation.

22 Prozent der Muslime in den USA haben ein Einkommen von über 100.000 Dollar, während dieser Wert bei amerikanischen Juden 44 Prozent beträgt.

Im Gegensatz dazu haben 33 Prozent der Muslime in den USA ein Einkommen von unter 30.000 Dollar. Dennoch leben Hunderte von Millionären und mindestens 6 muslimische Milliardäre in Amerika.

Muslimische Frauen in den USA haben fast das gleiche niedrige Einkommensniveau wie muslimische Männer in diesem Land und liegen beim hohen Einkommensniveau nur 5 Prozent zurück, während dieser Unterschied bei Juden 38 Prozent beträgt.

Beschäftigung und Berufsfelder von Muslimen in Amerika:

Muslime in Amerika sind häufiger selbstständig als die allgemeine Bevölkerung. In New York City gibt es 96.000 Unternehmen im Besitz von Muslimen und im Bundesstaat Michigan 36.000.

Mehr als 10 Prozent der Muslime in den USA sind im Ingenieurwesen und in der Informationstechnologie tätig.

Etwa 8 Prozent der Muslime in den USA sind im medizinischen Bereich tätig. Es wird geschätzt, dass 50.000 muslimische Ärzte in den USA praktizieren, was 5 Prozent aller Ärzte ausmacht.

Moscheen, islamische Zentren und Religionsunterricht:

In Amerika gibt es etwa 2.771 Moscheen und über 300 islamische Schulen, die mehr als 50.000 Schülern dienen.

76 Prozent der Moscheen in den USA bieten Wochenendkurse für Kinder an.

8 theologische Seminare, 3 Colleges und 1 Universität werden von Muslimen in Amerika betrieben.

Moscheen in Amerika sind nicht nur Gotteshäuser, sondern auch Zentren für soziale, zivile und menschenrechtliche Aktivitäten. Die Menschenrechtsorganisation „Justice For All“ wurde mit anfänglicher Unterstützung von Moscheen gegründet.

Praktizieren islamischer Rituale in Amerika:

Schahāda (Glaubensbekenntnis): Im Bundesstaat Illinois ist ein Anstieg der muslimischen Bevölkerung um 25 Prozent auf Konvertierungen zum Islam zurückzuführen. In demselben Bundesstaat verlassen jedoch 41 Prozent der neuen Muslime die Religion innerhalb weniger Jahre; in New York beträgt dieser Wert 61 Prozent.

Gebet (Salat): Laut einem Gallup-Bericht nehmen 38 Prozent der Muslime regelmäßig am Freitagsgebet teil, verglichen mit 44 Prozent der Protestanten und 67 Prozent der Mormonen.

Zakat (Almosensteuer): Im Jahr 2021 spendeten amerikanische Muslime 1,8 Milliarden Dollar Zakat für nationale und internationale Zwecke.

Fasten (Ramadan): Etwa 47 Prozent der Muslime in den USA fasten im Monat Ramadan.

Muslime in Amerika im öffentlichen Dienst und in der Politik:

Derzeit sitzen vier Muslime im US-Kongress.

Bisher wurde noch kein amerikanischer Muslim in ein Ministeramt (Kabinett) berufen.

Die Regierung von Joe Biden hat die höchste Anzahl von Muslimen in offiziellen Positionen ernannt.

Menschenrechtsaktivitäten und Unterstützung der islamischen Umma:

Die Aktivitäten amerikanischer Muslime haben eine wichtige Rolle auf der internationalen Bühne gespielt:

Hilfe zur Beendigung des Völkermords in Bosnien durch Serbien

Anerkennung sexueller Gewalt als Kriegsverbrechen

Verhinderung der zehnjährigen Einreise von Narendra Modi, Premierminister Indiens, in die USA aufgrund seiner Rolle bei der Tötung von Muslimen in Gujarat

Stopp der Zwangseinäscherung muslimischer Leichen in Sri Lanka während der Corona-Pandemie

Zwingen der USA, den Völkermord an Rohingya-Muslimen durch Myanmar zu erklären

Gesetz, das Importeure von Waren aus China zur Nichtverwendung von Zwangsarbeit der Uiguren verpflichtet

Sammlung von 2,3 Milliarden Dollar Hilfe für Rohingya-Flüchtlinge

Erhöhung der Unterstützung des US-Kongresses für einen Waffenstillstand in Palästina von 3 auf 90 Personen, was letztendlich zur Bereitstellung von 10 Milliarden Dollar humanitärer Hilfe für Gaza führte

Statistik der Islamophobie in Amerika:

Nach den Ereignissen vom 11. September befragte das FBI 700.000 Muslime in Amerika.

25 Prozent der Beschwerden über Diskriminierung am Arbeitsplatz betrafen Muslime in Amerika, obwohl sie nur 1 Prozent der amerikanischen Bevölkerung ausmachen.

Muslimische Kinder in amerikanischen Schulen: Mehr als 50 Prozent fühlen sich unsicher und ausgeschlossen.

Amerikanische Medien vermitteln weiterhin ein negatives Bild von Muslimen.

Das Jahresbudget islamophober Organisationen in Amerika wird auf 1,5 Milliarden Dollar geschätzt.

Mögliche Herausforderungen für Muslime in Amerika: