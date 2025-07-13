Eine mit dem IS verbundene Gruppe tötete 66 Menschen im Ostkongo

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (AS) – Abna gaben Beamte der Demokratischen Republik Kongo bekannt, dass mit dem IS verbundene Rebellen im Osten des Landes 66 Menschen getötet haben.

Die lokalen Behörden im Kongo machten die Rebellen der „Vereinigten Demokratischen Kräfte“ (ADF), die mit dem IS in Verbindung stehen, für den Angriff auf Zivilisten in der Region Irumu und deren Tötung verantwortlich.

Marcel Paloko, ein lokaler Beamter in Irumu an der Grenze zu Uganda, erklärte, dass die Opfer mit Macheten und Messern getötet wurden und auch Frauen unter den Getöteten sind.

Zudem wurde eine unbekannte Anzahl von Personen als Geiseln genommen.

Jean-Toby Okala, Sprecher des UN-Büros im Ostkongo, bezeichnete die Tötung dieser Zivilisten als „Blutbad“.

Die Vereinigten Demokratischen Kräfte sind eine ugandische Gruppe, deren Angriffe sich auch auf den Ostkongo ausgeweitet haben.

Die genaue Zahl der Kämpfer der Vereinigten Demokratischen Kräfte ist unbekannt. Diese Gruppe greift regelmäßig Zivilisten an.