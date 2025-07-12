Größte britische Gewerkschaft stimmt für Waffenembargo gegen Israel

Wie die Internationale Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (ABNA) unter Berufung auf den Social-Media-Account der Gewerkschaft berichtet, hat die größte britische Gewerkschaft, „Unite the Union“, mit überwältigender Mehrheit für ein Waffenembargo gegen das zionistische Regime gestimmt.

Die Gewerkschaft forderte die Arbeiter außerdem auf, sich nicht an der Produktion, dem Transport oder der Weitergabe von Waffen zu beteiligen, die an Israel geliefert werden.

In einem anderen Teil der Erklärung der Gewerkschaft heißt es: „Unite ist jetzt den von Arbeitern geführten Kampagnen zum Boykott des Transports israelischer Waren und Dienstleistungen verpflichtet.“