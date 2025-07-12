Pentagon: Ballistische Rakete traf Al-Udeid-Basis während des iranischen Angriffs

Wie die Internationale Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (ABNA) berichtet, gab der hochrangige Sprecher des Pentagons, Sean Parnell, am Freitagabend in einer Erklärung zu: „Eine iranische ballistische Rakete traf am 23. Juni die Al-Udeid Air Base.“

Laut dem Sprecher des Pentagons erklärte er weiter: „Dies geschah, während die restlichen Raketen von den Luftverteidigungssystemen der Vereinigten Staaten und Katars abgefangen wurden.“

Parnell behauptete außerdem: „Dieser Einschlag verursachte geringe Schäden an der Ausrüstung und den Strukturen der Basis. Die Al-Udeid Air Base ist weiterhin voll einsatzfähig und in der Lage, ihre Mission, zusammen mit unseren katarischen Partnern, zur Gewährleistung von Sicherheit und Stabilität in der Region zu erfüllen.“

Jüngste Satellitenbilder zeigten Schäden an einem Radom (Antennenverkleidung) auf der Basis, das normalerweise zur Aufbewahrung von Ausrüstung und Kommunikationsgeräten verwendet wird.

Am 2. Juli griffen die USA, die direkt in die Aggression des zionistischen Regimes gegen den Iran eingegriffen hatten, die am 13. Juni im Morgengrauen begonnen hatte, drei iranische Atomanlagen in Fordow, Isfahan und Natanz mit Bunkerbrecherbomben an. Diese Anlagen wurden stark beschädigt, ein Anstieg der externen Strahlung wurde jedoch nicht gemeldet.

Diese aggressiven Angriffe auf die territoriale Integrität und nationale Souveränität Irans ereigneten sich inmitten indirekter Verhandlungen zwischen Teheran und Washington über ein Abkommen zur Begrenzung des iranischen Atomprogramms und zur Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran.

Der Iran reagierte auf diese aggressiven Angriffe mit der Operation „Verheißung des Sieges“ gegen die US-Luftwaffenbasis Al-Udeid in Katar und der Operation „Aufrichtige Verheißung 3“. Schließlich wurden die aggressiven Angriffe auf den Iran am 3. Juli auf Vorschlag der USA für einen Waffenstillstand eingestellt.