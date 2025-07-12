Junger Bahrainer wegen pro-iranischer Äußerung festgenommen

Wie die Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (ABNA) berichtet, haben die bahrainischen Behörden Hussein Farid Al-Jaziri, einen Bewohner der Stadt Al-Zahra, wegen der Veröffentlichung eines unterstützenden Kommentars für die Islamische Republik Iran auf Instagram festgenommen.

Al-Jaziri, ein Social-Media-Aktivist, wurde nach einer Vorladung zur Generaldirektion für Kriminalpolizei festgenommen und anschließend der Staatsanwaltschaft überstellt. Die Staatsanwaltschaft erließ daraufhin einen Haftbefehl für sieben Tage im Rahmen der Ermittlungen.

Seine Festnahme erfolgt vor dem Hintergrund wiederholter Besorgnis von Menschenrechtsorganisationen über die Unterdrückung der Meinungsfreiheit in Bahrain, insbesondere im Zusammenhang mit politischen Äußerungen im Cyberspace.