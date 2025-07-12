  1. Home
Junger Bahrainer wegen pro-iranischer Äußerung festgenommen

12 Juli 2025 - 13:01
Angesichts der strengen Einschränkungen der Meinungsfreiheit durch die bahrainische Regierung wurde ein junger Bahrainer wegen der Veröffentlichung eines pro-iranischen Kommentars auf Instagram festgenommen und von der Staatsanwaltschaft für sieben Tage in Haft genommen.

Wie die Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (ABNA) berichtet, haben die bahrainischen Behörden Hussein Farid Al-Jaziri, einen Bewohner der Stadt Al-Zahra, wegen der Veröffentlichung eines unterstützenden Kommentars für die Islamische Republik Iran auf Instagram festgenommen.

Al-Jaziri, ein Social-Media-Aktivist, wurde nach einer Vorladung zur Generaldirektion für Kriminalpolizei festgenommen und anschließend der Staatsanwaltschaft überstellt. Die Staatsanwaltschaft erließ daraufhin einen Haftbefehl für sieben Tage im Rahmen der Ermittlungen.

Seine Festnahme erfolgt vor dem Hintergrund wiederholter Besorgnis von Menschenrechtsorganisationen über die Unterdrückung der Meinungsfreiheit in Bahrain, insbesondere im Zusammenhang mit politischen Äußerungen im Cyberspace.

