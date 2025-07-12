Libanons Präsident lehnt Normalisierung der Beziehungen zu Israel ab

Wie die Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (ABNA) berichtet, betonte Joseph Aoun in seiner ersten offiziellen Reaktion auf die Äußerungen des zionistischen Außenministers Gidon Sa'ar vom 30. Juni, wonach Israel an einer Normalisierung der Beziehungen zu Syrien und dem Libanon interessiert sei, dass die Frage der Normalisierung nicht Teil der aktuellen libanesischen Außenpolitik sei.

Laut einer Erklärung des libanesischen Präsidialamtes unterschied Aoun bei einem Treffen mit einer Delegation des Rates für arabische und internationale Beziehungen zwischen Frieden und Normalisierung der Beziehungen und fügte hinzu: „Frieden ist ein Zustand ohne Krieg, und der Kriegszustand ist das, was uns derzeit beunruhigt, aber die Frage der Normalisierung der Beziehungen hat in der aktuellen libanesischen Außenpolitik keinen Platz.“

Er forderte die Armee des israelischen Regimes auf, sich aus den fünf Gebieten im Südlibanon zurückzuziehen, die sich noch unter Besatzung befinden.

Nach dem Konflikt, der mehr als ein Jahr zwischen dem israelischen Regime und der libanesischen Hisbollah andauerte und im vergangenen September zu einer offenen Konfrontation eskalierte, wurde im November ein Waffenstillstand zwischen Tel Aviv und Beirut vereinbart. Doch trotz dessen setzt die Armee des zionistischen Regimes, den Waffenstillstand verletzend, ihre Angriffe in verschiedenen Gebieten des Libanon, insbesondere im Süden des Landes, fort und behauptet oft, Mitglieder oder Stellungen der Hisbollah ins Visier zu nehmen.

342/