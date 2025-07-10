UN kritisiert 3 europäische Länder für die Bereitstellung eines sicheren Luftraums für Netanjahu

Laut der Internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (AS) – Abna – kritisierte Francesca Albanese, die UN-Sonderberichterstatterin für Menschenrechte in den besetzten palästinensischen Gebieten, Frankreich, Griechenland und Italien dafür, dass sie Benjamin Netanjahu, dem Premierminister des zionistischen Regimes, einen sicheren Luftraum zur Verfügung gestellt haben. Diese drei Länder, die Mitglied des Römischen Statuts sind, stellten Netanjahu auf seiner Reise in die Vereinigten Staaten einen sicheren Luftkorridor zur Verfügung.

Laut dem Bericht des Nachrichtensenders Al Jazeera schrieb Albanese heute, Mittwoch, im sozialen Netzwerk „X“ (ehemals Twitter): „Die Regierungen Italiens, Frankreichs und Griechenlands müssen erklären, warum sie Benjamin Netanjahu, der vom Internationalen Strafgerichtshof gesucht wird und verhaftet werden sollte (gemäß den Verpflichtungen des Römischen Statuts), Luftraum und eine sichere Passage zur Verfügung gestellt haben.“

Sie fügte hinzu: „Die Bürger dieser drei europäischen Länder haben das Recht zu wissen, dass jede politische Maßnahme, die das internationale Rechtssystem verletzt, sie und uns schwächt und alle in Gefahr bringt.“

Der Internationale Strafgerichtshof erließ am 21. November 2024 einen Haftbefehl gegen Netanjahu wegen der Begehung von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit gegen Palästinenser im Gazastreifen. Im selben Monat erklärte die Europäische Kommission, dass sie den Internationalen Strafgerichtshof unterstütze und alle EU-Mitgliedstaaten verpflichtet seien, den Haftbefehl gegen Netanjahu zu vollstrecken.

Der Haftbefehl gegen Netanjahu ist ein echter Test für das Engagement der Welt für die internationale Gerechtigkeit. Artikel 89 des Römischen Statuts verpflichtet die Mitgliedstaaten, mit dem Internationalen Strafgerichtshof bei der Vollstreckung von Haftbefehlen zusammenzuarbeiten.

Im April 2025 musste Netanjahu eine längere Route von der ungarischen Hauptstadt nach Washington zurücklegen, um eine Notlandung in Mitgliedstaaten des Internationalen Strafgerichtshofs zu vermeiden, die zu seiner Verhaftung hätte führen können.

Hebräische Medien erwähnten keine ähnlichen Maßnahmen bei Netanjahus aktueller Reise in die Vereinigten Staaten. Die Vereinigten Staaten sind kein Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofs, aber Netanjahu hatte Angst, im Luftraum der Gerichtsmitgliedstaaten zu reisen, um einer Verhaftung aufgrund einer Notlandung zu entgehen.

Seit dem 7. Oktober 2023 verübt das zionistische Regime mit Unterstützung der USA in Gaza Massaker, darunter Tötungen, Hunger, Zerstörung und Zwangsumsiedlungen. Dieses Regime hat alle internationalen Aufrufe und Anordnungen des Internationalen Gerichtshofs ignoriert, diese Verbrechen zu stoppen.

Dieser Krieg hat bisher über 194.000 Palästinenser getötet und verwundet und über 10.000 Menschen vermisst. Hunderttausende wurden ebenfalls vertrieben, und die Hungersnot hat vielen das Leben gekostet, darunter Dutzenden von Kindern.

342/