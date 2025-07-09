Tödliche bewaffnete Auseinandersetzung in der Autonomen Region Kurdistan im Irak

Laut der Internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) sind in der von Kurden kontrollierten Region Erbil bewaffnete Auseinandersetzungen ausgebrochen, nachdem der „Harki“-Stamm Angriffe gegen Peschmerga-Einheiten der Autonomen Region Kurdistan verübt hatte.

Diese Auseinandersetzungen begannen, nachdem Peschmerga-Kräfte versucht hatten, den Chef des Harki-Stammes, Khursheed Harki, festzunehmen.

Der Anführer des Harki-Stammes rief das Volk zu einem nationalen Aufstand gegen die von Barzani geführte Regierung der Autonomen Region Kurdistan auf.

Die Verbindungsstraße zwischen Al-Kuweir und Erbil wurde von einigen kurdischen Stämmen blockiert, um das Eintreffen militärischer Verstärkung für die Barzani-treuen Peschmerga-Milizen zu verhindern.