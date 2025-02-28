Abschlusszeremonie des dreißigsten internationalen Koranwettbewerbs Tansanias

Die Abschlussfeier des Internationalen Koranwettbewerbs Tansania fand am Sonntag, dem 23. Februar im Benjamin Mkapa National Stadion statt. (Quelle: kulturelle Beratung Irans in Tansania)

Zehntausende, die am Heiligen Koran interessiert waren, nahmen die Wettbewerbe des Tansania Supreme Council of Islamic Affairs (Bakata) mit Unterstützung des saudischen Ministeriums für islamische Angelegenheiten an. Teilnehmer aus 25 Ländern waren anwesend.

Die Präsidentin Tansanias Samia Suluhu Hassan, Premierminister Tansanias Kassim Majaliwa, Tansania's Supreme Mufti und eine große Anzahl von Beamten und Persönlichkeiten islamischer Länder sowie eine hohe Delegation aus Saudi-Arabien besuchten die Zeremonie.

Am Rande der Zeremonie hatte der Präsident von Tansania ein Treffen mit Sheikh Suleiman al-Rahili, Professor an der Universität und Imam der Al-Nabi-Moschee und sprach mit ihm über die Stärkung der koranischen Zusammenarbeit zwischen Saudi Arabien und Tansania.

Bei der Zeremonie forderte der Premierminister Tansanias die religiösen Autoritäten auf die Religionsbildung weiter zu unterrichten und zu stärken und darauf vorzubereiten in Zukunft nützliche Menschen zu werden.

Majaliwa forderte alle religiösen Sekten auf Frieden Solidarität und Stabilität des Landes zu verbreiten und hohe Werte wie Ehrlichkeit und Opferbereitschaft zu fördern.

Er stellte die Tansania Koran-Wettbewerbe in dieser breiten Form als wichtiges Phänomen vor, das Muslime auf der ganzen Welt zum Rezitieren und Auswendiglernen des Heiligen Korans animieren kann und wiederum die Entwicklung der Kultur des Respekts der Religion fördern, gute Moral, Frieden und Stärkung des Glaubens an die Gesellschaft erhalten kann.

Die Koran-Auswendiglern-Wettbewerbe fanden in zwei Phasen von Erwachsenen und Jugendlichen statt und die Auszeichnungen wurden mit 4.000 bis 6.000 US-Dollar angesetzt.

