Hamas begrüßt Aufhebung der Visa-Pflicht für palästinensische Staatsbürger durch Südafrika

Nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur „Sama“ betrachtete die Hamas diese Aktion als einen positiven Schritt, der den Geist der Solidarität mit Palästina und der Bekämpfung des ungerechten Verhaltens des Apartheidregimes zum Ausdruck bringe.



Dazu teilte die südafrikanische Regierung am Samstag mit: ”Alle palästinensischen Bürger, die einen palästinensischen Pass besitzen, können ab sofort ohne Visum in das Land einreisen. Damit soll der palästinensische Widerstand gegen Besatzung unterstützt sowie die Anerkennung des Palästinenserstaates auf internationaler Ebene vorangetrieben werden”.

In seiner offiziellen Erklärung betrachtete das südafrikanische Außenministerium diese Aktion als eine neue Botschaft der Solidarität der Regierung und des südafrikanischen Volkes mit dem palästinensischen Volk, das seit jeher auf dem Weg des Kampfes gegen Kolonialismus und Apartheid ist.

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