Esmat Jalali, der Direktor des Zentrums sagte dass bildende Korankurse für diesen Sommer geplant sind. Diese werden während der Sommerferien in Igdir und Ghazilar abgehalten.Auch wurde mitgeteilt dass diese Kurse die bildenden Grundlagen für Frauen und Kinder des Koranlesens und des Tajweed lehren werden.She said that the course will feature instructions on reading of the Holy Quran and Tajweed principles.Organisiert wird das Programm von der Moschee in Igdir und dem zentrum für Koranaktiitäten in Mortazavi.