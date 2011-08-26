Verurteilung von Drohgebirden gegen Ayatollah Isa Qasim

Im Namen Gottes, dem Barmherzigen, den VergebenenTragt die Nachricht Gottes in die Welt hinaus, und fürchtet euch vor Ihm, und vor niemanden außer Allah, und Allah reicht als Helfer.Jeder der unterdrückten Bahrainer ist wie in anderen Ländern auch geschehen, gegen die sporadische Regierung auf die Straße gegangen um die eigenen Rechte einzufordern, und das nun seit mehr als sechs Monaten. Sie sind unter dem enormen Druck von Folter, Tötung, Verhaftungen und Ausweisungen.Während die Revolution in Bahrain friedlich ist, und eine ruige Revolution im Vergleich zu Ägypten, Libyen, Jemen und anderen Ländern ist, waren die Jugendlichen in Bahrain nie gewaltbereit.Ohne Zweifel haben die Führungen der Gelehrten und der Heiligkeit Ayatollah Shaykh Isa Qasim in seinen Ansprachen vom Freitag die Menschen dazu eingeladen am friedlichen Widerstand teilzunehmen und die Legislative und Fairness in der friedlichen Aufstämmung gegen das bahrainische Regime zu unterstützen.Doch anstelle dessen, dass die Ratschläge der Gelehrten befolgt werden, und die Menschen ihr Recht wahrnehmen, hat das Khalifa-Regime dem Sheikh Isa Qasim gedroht. Das Regime beschuldigte den Gelehrten ein Gesetzesbrecher zu sein und sich in den Prozess der einzelnen Fälle eingemischt zu haben. Das Regime berät ihn auf korrekte Weise von dem Propheten Gottes zu profitieren. Während Gelehrte in Bahrain und Shaykh Isa Qasim unter der Druckausübung des Regimes leiden, haben sie keine Waffe außer den Stift und die Reden durch welche er sich für das Volk von Bahrain stark macht.Daher verurteilt die Ahlul Bayt Weltversammlung die drohenden Briefe der Justitzministerien Bahrains, welche mit satanischen Vorhaben gegen die bahrainischen Menschen und Gelehrten vorgehen, die friedliche Demonstrationen unterstützen.Die Weltversammlung bittet das Regime Bahrains die Hilferufe der Bevölkerung ernstzunehmen. Die Weltversammlung der Ahlul Bayt warnt gleichzeitig vor der Respektlosigkeit gegenüber den Mitgliedern der Weltversammlung in Bahrain, und verurteilt Druckausübung gegen Ayatollah Isa Qasim.