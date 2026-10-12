Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den Daily Star berichtet, hat Saudi-Arabien enorme Summen für den Kauf fortschrittlicher Waffen ausgegeben, doch die erfolgreichen Operationen der jemenitischen Streitkräfte, insbesondere der Angriff auf den Flughafen Riyadh, haben die Schwäche dieses Landes offenbart.

Bei dem schwersten Angriff auf Saudi-Arabien seit über einem Jahrzehnt wurde am Samstag der Flughafen Riyadh ins Visier genommen, wodurch 13 Menschen getötet und mehr als 300 verletzt wurden. Dieser Angriff veranlasste verschiedene Länder, ihre Bürger zu warnen, sich von diesem Flughafen fernzuhalten.

Die Unfähigkeit Saudi-Arabiens als Importeur von Militärausrüstung

Die wiederholten Raketen- und Drohnenangriffe Jemens haben dem Ruf Saudi-Arabiens als stabilem Land trotz enormer Ölressourcen geschadet. Diese Angriffe der jemenitischen Streitkräfte haben die Luftverteidigungssysteme Saudi-Arabiens unter Druck gesetzt und verringern wahrscheinlich die Bestände des Landes an Abfangraketen; Raketen, deren Knappheit weltweit gemeldet wird.

Jemenitische Raketen haben in mehreren Fällen bei Angriffen auf Ölanlagen und Flughäfen, einschließlich des Flughafens Riyadh, die Verteidigungssysteme Saudi-Arabiens durchdrungen.

Andreas Krieg vom in London ansässigen Risikoberatungsunternehmen MENA Analytica sagte: Selbst ein mehrschichtiges System aus Patriot, THAAD, Kampfflugzeugen und anderen Sensoren kann über einem Land von der Größe Saudi-Arabiens mit einer Fläche von etwa 2,2 Millionen Quadratkilometern keine undurchdringliche Kuppel errichten. Saudi-Arabien muss kontinuierlich Riyadh, Flughäfen, Ölanlagen, Militärstützpunkte und ein umfangreiches Volumen kritischer Infrastruktur schützen.