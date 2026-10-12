Hamas-Mitglied: Die Drohung mit der Ermordung von «Khalil al-Hayya» bringt uns nicht vom Weg des Widerstands ab

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, sagte Bassem Naim, Mitglied des Politbüros der Hamas, als Reaktion auf die Drohungen von Israel Katz, dem Kriegsminister des zionistischen Regimes, gegen Khalil al-Hayya, den Leiter des Politbüros dieser Bewegung: Die Hamas nimmt diese Drohungen ernst, betrachtet sie jedoch als Teil der Wahlpropaganda des rechtsextremen Lagers in den besetzten Gebieten.

Er erklärte, dass die Drohung mit dem Märtyrertod den Willen der Widerstandskräfte nicht schwäche, und fügte hinzu: «Sie drohen uns mit etwas, wofür wir Tag und Nacht beten? Dem Märtyrertod? Ihre Bemühungen werden scheitern; wir setzen unseren Weg bis zum Sieg und zur Befreiung fort.»

Es sei erwähnt, dass der Kriegsminister des zionistischen Regimes den Leiter der Hamas-Bewegung öffentlich mit der Ermordung bedrohte. «Israel Katz» behauptete neben der öffentlichen Drohung gegen «Khalil al-Hayya»: Wir haben hochrangige Hamas-Mitglieder in Gaza getötet, und diesmal ist unausweichlich Khalil al-Hayya an der Reihe, sich Haniyeh und seinen Freunden anzuschließen.