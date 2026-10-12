Warnung Großbritanniens an seine Bürger: Halten Sie sich von den Flughäfen Saudi-Arabiens fern

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf RT berichtet, erklärte das britische Außenministerium in einer Erklärung, dass die Bürger dieses Landes in Bezug auf Reisen in die Städte Jeddah und Dammam und alle Flughäfen Saudi-Arabiens außer dem Flughafen Mohammed bin Abdulaziz in Medina wachsam sein sollten.

Dieses Ministerium betonte, dass Reisen in die genannten Gebiete nur bei dringendem und wesentlichem Bedarf unternommen werden. Britische Bürger sollten sich weiterhin vom König-Khalid-Flughafen in Riyadh fernhalten.

Zuvor hatten auch andere Länder wie Südkorea, Frankreich, Deutschland und Kanada ähnliche Warnungen herausgegeben.

Gestern berichtete auch die Financial Times, dass hochrangige Manager großer Ölunternehmen der Welt, darunter ExxonMobil, TotalEnergies, Shell und BP, aufgrund von Sicherheitsbedenken und Störungen der Flüge Saudi-Arabiens ihre Teilnahme an der Energiekonferenz in Riyadh abgesagt haben.

Es sei erwähnt, dass nach dem Angriff der jemenitischen Streitkräfte auf den Flughafen Riyadh Fluggesellschaften gezwungen waren, die Routen von Dutzenden Flugzeugen zu ändern, und über tausend Flüge gestrichen wurden.

Berichte deuten darauf hin, dass die saudi-arabischen Behörden infolge der zunehmenden Angriffe die Schließung mehrerer Flughäfen dieses Landes angeordnet haben.