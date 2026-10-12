Behauptung von Bessent: Washington verfolgt die vollständige Isolation Irans

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Jazeera berichtet, behauptete Scott Bessent, US-Finanzminister, während sein Land am Vorabend der Zwischenwahlen nach dem Krieg gegen Iran mit weitreichenden Herausforderungen konfrontiert ist, in einem Interview mit Fox News, dass Washington nach der Kampagne des maximalen Drucks gegen Iran nun die Strategie der «vollständigen Isolation» mit dem Ziel verfolge, Teherans wirtschaftliche Verbindungen zur Außenwelt zu kappen.

Bessent behauptete, Amerika werde den Druck auf Teheran durch die Beschlagnahme von mit Iran verbundenen Krypto-Währungsvermögen und die Verschärfung der Seeblockade fortsetzen. Er behauptete auch, ohne die Schließung der Straße von Hormus und den hohen Kraftstoffpreis infolge der Krise in dieser strategischen Meerenge zu erwähnen, dass Iran kein Öl mehr auf seinen Schiffen habe und der Geldfluss dieses Landes negativ geworden sei.

Der US-Finanzminister behauptete weiter, Iran starte jede Nacht Drohnen, habe aber seine Überwachungsfähigkeiten verloren, und die Drohnen dieses Landes würden einige Schiffe ins Visier nehmen.

Bessent hatte zuvor auch gesagt, Washington beabsichtige, etwa eine Milliarde Dollar an mit Iran verbundenen Krypto-Währungsvermögen zu beschlagnahmen und Teheran durch die Einschränkung von Land- und Seewegen weiter zu isolieren.