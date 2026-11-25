Nach Bericht der Nachrichtenagentur Abna bezeichneten die fünf Länder in dieser Erklärung, in der sie ihre ernste Besorgnis über die offizielle Ankündigung der USA zur Stationierung von Waffen im Weltraum zum Ausdruck brachten, diese Maßnahme als ein deutliches Zeichen für die Verschärfung des Prozesses der Militarisierung des Weltraums und als eine ernste Bedrohung für die multilateralen Bemühungen der internationalen Gemeinschaft zur Verhinderung der Entstehung eines Wettrüstens in diesem Bereich.

Diese fünf Länder betonten, dass diese Entwicklung die langjährigen Besorgnisse über die US-Militärdoktrin hinsichtlich der Umwandlung des Weltraums in ein Feld für Krieg und militärische Operationen umso mehr bestätigt und das Risiko erhöht, dass der Weltraum zu einem Schauplatz militärischer Konfrontation wird.

Diese Länder betonten ferner, indem sie jegliche Versuche zur Normalisierung der Stationierung von Waffen im Weltraum zurückwiesen, die Notwendigkeit, dass alle Regierungen von solchen Maßnahmen Abstand nehmen, und bezeichneten die zunehmende Nutzung weltraumgestützter Fähigkeiten für nicht erklärte militärische Zwecke als Bedrohung für die Sicherheit, die Gefahrenabwehr, die Stabilität und die Nachhaltigkeit weltraumgestützter Aktivitäten.