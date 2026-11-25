Nach Bericht der Nachrichtenagentur Abna heißt es in der Mitteilung der Wasserstraßenverwaltungsbehörde des Persischen Golfs, die am Dienstagabend, dem dritten Tag des Monats Asar 1405, im Netzwerk X veröffentlicht wurde: Angesichts der Dienstleistungen einiger Schleppschiffe für regelwidrige Schiffe im Süden der Straße von Hormus wurden 26 Schiffe dieser Art dank der Information durch Bürger der südlichen Nachbarn Irans und der Informationsbeobachtung der PGSA in die Liste der Nichtübereinstimmung aufgenommen.

Diese Behörde fügte hinzu: Wie bereits angekündigt, werden Schiffe und Unternehmen, die bei der Erbringung von Dienstleistungen für Regelwidrige mitwirken, selbst in die Liste der Nichtübereinstimmung aufgenommen.