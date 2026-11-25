Nach Bericht der Nachrichtenagentur Abna bezeichnete Sardar Abolfazl Shekarči in einer Botschaft, in der er zur Basij-Woche gratulierte, Basij als den Hauptfaktor für die Stabilität der Verteidigungs- und Sicherheitsstruktur des Landes.

Er betonte, dass Basij die einzige weltweite Macht sei, und sagte: Keine der Strategien der amerikanischen und zionistischen Feinde ist in der Lage, sie vorherzusehen und zu neutralisieren.

Der ranghöchste Sprecher der Streitkräfte betonte: Die Präsenz von Basij unter den schwierigen Bedingungen des Landes spendet Hoffnung, schafft Vertrauen und bringt mitten in schweren Stürmen Ruhe.

Sardar Shekarči fügte hinzu: Basij bedeutet, dass, wenn der göttliche Wille des Volkes mit den Anweisungen des Imams der muslimischen Gemeinschaft und des Obersten Befehlshabers, möge sein Schatten fortdauern, verbunden wird, keine Macht in der Welt in der Lage ist, sich ihr entgegenzustellen.

Laut dem ranghöchsten Sprecher der Streitkräfte ist Basij bei aller Einfachheit gläubig, einsichtig, mutig, dschihadistisch und welayat-treu, und solche Merkmale haben Basij zur unbesiegbarsten Kraft der Welt gemacht.