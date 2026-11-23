Laut dem Bericht der Abna-Nachrichtenagentur unter Berufung auf Al Jazeera prognostizierte Jay Clayton, der Direktor der US-Behörde für nationale Aufklärung, dass es im Land im kommenden Zeitraum weitere Störungen im Dienstleistungssektor der Technologie geben wird.

Er fügte hinzu, dass die Amerikaner weitere Störungen erwarten sollten, und behauptete, dass dies auf die Aktualisierung der Systeme von Unternehmen und staatlichen Einrichtungen zurückzuführen sei.

Clayton erklärte, dass die Auseinandersetzung mit Problemen und Lücken sowie die Einstellung von Diensten unvermeidlich sei.

Zuvor hatte auch Donald Trump, der Präsident der Vereinigten Staaten, behauptet, dass die Serie von Störungen in den USA durch die Aktualisierung der Systeme von Unternehmen verursacht wurde.

Das Land hat in den vergangenen Tagen weitverbreitete Störungen bei Bankdienstleistungen, Flugausfällen und Hacking von FBI- und Landwirtschaftsministeriumsbüros erlebt.

Clayton behauptete, dass diese Störungen nicht das Ergebnis koordinierter Angriffe anderer Länder waren.