Laut dem Bericht der Abna-Nachrichtenagentur unter Berufung auf Al Jazeera behauptete Donald Trump, der Präsident der Vereinigten Staaten, in Äußerungen unter Bezugnahme auf den Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen, er habe vorhergesagt, dass im Falle eines Sieges dieser Partei zwei Dinge geschehen würden: ein Rückgang der Börsenindizes und eine Intensivierung der Angriffe Irans.

Trump behauptete auch, dass Irans Führung die Demokraten für schwache und ineffektive Menschen halte, die die Zerstörung Amerikas anstreben; er sagte diesbezüglich, er werde so etwas nicht zulassen.

Der US-Präsident behauptete weiter, dass Iran und die Demokraten umfangreiche Anstrengungen unternommen hätten, um die Ölpreise so lange wie möglich hoch zu halten.

Trump behauptete in einem anderen Teil seiner Äußerungen, dass Iran bisher 81.000 Demonstranten getötet habe.

Der US-Präsident behauptete ebenfalls, indem er Behauptungen über die somalische Einwanderergemeinschaft im Bundesstaat Minnesota aufstellte, dass Somalier die Kontrolle über diesen Bundesstaat übernommen hätten und etwa 95 Prozent von ihnen eine Art von Sozialhilfe nutzten.