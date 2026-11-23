Laut dem Bericht der Abna-Nachrichtenagentur unter Berufung auf Al Jazeera kündigte der südkoreanische Verteidigungsminister heute, Montag, an, dass der Vorschlag zur Verlängerung der Stationierung der Einheit seines Landes zur Bekämpfung der Piraterie im Golf von Aden nicht die Einmischung in die amerikanisch-zionistische Aggression gegen Iran in der Straße von Hormus bedeutet.

Er teilte den Abgeordneten des Parlaments des Landes mit, dass die Stationierung dieser Kräfte nicht die indirekte militärische Teilnahme am Krieg gegen Iran bedeutet.

Der südkoreanische Verteidigungsminister erklärte, dass die Aktionen der Piraten in der Region im Vergleich zum Vorjahr dreimal so hoch seien und der Zweck der Stationierung dieser Kräfte darin bestehe, südkoreanische Schiffe und Bürger zu unterstützen, die diesen Wasserweg nutzen.