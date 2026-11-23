Laut dem Bericht der Abna-Nachrichtenagentur erklärte der Erste Vizepräsident in einer Botschaft anlässlich der Basij-Woche, wobei er betonte, dass der heutige Krieg nicht nur ein Kampf der Waffen, sondern ein Wettstreit der Willen, strategischer Berechnungen und nationaler Widerstandsfähigkeit ist: Die Antwort auf die Strategie des Feindes der wirtschaftlichen Erosion und Störung der öffentlichen Ruhe ist die gleichzeitige Stärkung der menschenzentrierten Sicherheit und der wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Autorität des Landes.

Mohammad Reza Aref forderte ebenfalls, unter Betonung der Rolle des Basij in wissenschaftlichen und technologischen Bereichen, die Umwandlung dieser Institution in eine treibende Kraft für die Verbindung von Universitäten und Industrie zur Beseitigung sanktionsbedingter Engpässe.