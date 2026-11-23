Laut dem Bericht der Abna-Nachrichtenagentur nannte Sardar Generalmajor Pasdar Mostafa Izadi, stellvertretender Oberbefehlshaber der Islamischen Revolutionsgarde, in einer Versammlung von Kommandeuren und Basij-Mitgliedern der IRGC von Groß-Teheran, unter Betonung der Notwendigkeit, umfassende Bereitschaft gegenüber militärischen Bedrohungen und kognitiver Kriegsführung aufrechtzuerhalten, die Verhinderung innerer Unruhen, die Stärkung des Dschihad der Erklärung, die Förderung der volksbasierten Sicherheit und den Schutz des sozialen Kapitals als wichtigste Aufgaben, vor denen Basij und IRGC stehen.

Er erläuterte die Stellung von Standhaftigkeit und Aufstand für Gott im Denksystem der Islamischen Revolution und betonte die Notwendigkeit, den Weg der Märtyrer fortzusetzen, die Verteidigungsbereitschaft aufrechtzuerhalten und die wirksame Präsenz des Volkes in verschiedenen Bereichen zu stärken.

Generalmajor Izadi, der verschiedene Phasen der Geschichte der Islamischen Revolution Revue passieren ließ, darunter die Konfrontation mit konterrevolutionären Gruppen, den achtjährigen aufgezwungenen Krieg, den Kampf gegen ISIS und die jüngsten militärischen Entwicklungen, hob die Rolle des Volkes und der Basij-Kräfte bei der Überwindung von Krisen und der Bewältigung von Bedrohungen hervor.

Er verwies auch auf die regionalen Entwicklungen und die Rolle der Widerstandsfront im Libanon, im Jemen, im Irak und in Palästina und betonte die Bedeutung der Aufrechterhaltung der Verteidigungsbereitschaft und der Stärkung der Fähigkeiten der Streitkräfte.

Er fügte hinzu: Nach dem Scheitern in einigen Bereichen strebt der Feind danach, das soziale Kapital zu schwächen, Verzweiflung zu erzeugen, den wirtschaftlichen Druck zu verschärfen, die Gedanken und Meinungen der Menschen zu beeinflussen und instabile Bedingungen im Inneren des Landes zu schaffen.