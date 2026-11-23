Nach einem Bericht des Abna-Korrespondenten sagte Elias Hasarti beim dritten Omid-Medienpokal, der im Milad-Turm in Teheran stattfindet, mit Blick auf die Faktoren für den Erfolg und die Standhaftigkeit der iranischen Nation: Einer der wichtigsten Gründe für diesen Erfolg ist die politische und soziale Reife des Volkes im Licht der Islamischen Revolution, die Nutzung der Führung des Imam Khomeini, die Anleitungen des gefallenen Führers und die Fortsetzung des Weges unter der Führung des derzeitigen Führers.

Der Vorsitzende des Regierungsinformationsrates betonte, dass die Präsenz des Volkes auf der Bühne eine wichtige Rolle dabei gespielt habe, die durch die Märtyrerschaft des Führers entstandene Lücke zu füllen, und erklärte: Das Volk hat durch seine breite Präsenz gezeigt, dass der Feind, wenn er glaubt, durch die Beseitigung eines Führers Zwietracht und Zusammenbruch im Land verursachen zu können, sich in seinen Berechnungen geirrt hat. Die iranische Nation hat diese Lücke gut und mit Stärke gefüllt, und nach wie vor ist die Präsenz des Volkes auf dem Feld eine Quelle der Würde, Sicherheit und Autorität des Landes.

Mit Blick auf das Vorgehen der Streitkräfte während der jüngsten Entwicklungen sagte er: Die Streitkräfte des Landes haben mit Autorität gehandelt und der Welt ein Bild von der Fähigkeit und Verteidigungsmacht Irans gezeigt; so dass viele ausländische Beobachter nach der Beobachtung dieser Fähigkeiten dem Potenzial der iranischen Streitkräfte mehr Aufmerksamkeit geschenkt haben.