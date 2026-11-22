Nach Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Jerusalem Post warnte Jair Golan, der Vorsitzende der Partei „Demokraten“ des israelischen Regimes, dass das Westjordanland am Rande einer dritten Intifada stehe und die Politik des derzeitigen israelischen Kabinetts die Spannungen in dieser Region anheize

Unter Hinweis auf die Angriffe von Siedlern auf Palästinenser sagte er: Judäa und Samaria (Westjordanland) stehen am Rande einer Explosion. Wer eine dritte Intifada verhindern will, muss das derzeitige Kabinett ändern; ein Kabinett, das dem jüdischen Terrorismus freien Lauf lässt und die Sicherheit aufgegeben hat

Golan betonte zudem, dass die Gewalt jüdischer Extremisten unschuldigen Palästinensern und israelischen Soldaten schadet und dieser Prozess Israel in eine beispiellose internationale Isolation treibt