Nach Bericht der Nachrichtenagentur Abna schrieb Abdulbari Atwan, Analyst für strategische Fragen der Region, in seinem neuen Artikel in der elektronischen Zeitung Ray al-Yawm, dass die Rückkehr der Regierung von Donald Trump, dem Präsidenten der USA, zum Thema des iranischen Nuklearprogramms und die erneute Betonung der Notwendigkeit, die Bestände des von Iran angereicherten Urans mit einer Anreicherung von über 60 Prozent außer Landes zu bringen, und zwar unter dem Druck des zionistischen Regimes, die Akzeptanz der Niederlage der militärischen Option bedeutet — wenngleich vorübergehend; denn diese Option birgt große Risiken für die Flugzeugträger und Kriegsschiffe Amerikas in den Gewässern Westasiens und des Indischen Ozeans

Er fügte hinzu, dass Iran seine Nukleardoktrin als rote Linie betrachtet, die keinesfalls verhandelbar ist. Dieses Land hat durch seinen Widerstand und seine Siege an verschiedenen Kampffronten den Druck Amerikas vereitelt. Iran konnte zudem durch seinen hohen militärischen Willen und den Besitz fortgeschrittener Raketen- und Drohnensysteme die Luftüberlegenheit Amerikas und Israels neutralisieren

Ein weiteres Zeichen, das laut der Betonung des Autors diese Position bestätigt, ist die Ablehnung der iranischen Führung gegenüber jeglichen erneuten Besuchen der Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde in den Nuklearanlagen dieses Landes. Gleichzeitig gibt es Andeutungen über eine Forderung nach Austritt aus dem Atomwaffensperrvertrag und die Erteilung einer neuen Fatwa, die den Erwerb von Atomwaffen erlaubt, damit diese Waffe als Schutzschild gegen jede nukleare Aggression Amerikas oder Israels wirken kann