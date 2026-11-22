Nach Bericht der Nachrichtenagentur Abna erklärte die Zeitschrift „Atlantic“ unter Berufung auf Beamte und eine Notiz von Pete Hegseth, dem Kriegsminister der USA, dass das Pentagon den Zugang des Kongresses der Vereinigten Staaten zu Informationen über den Konflikt mit Iran beschränkt hat

Gemäß diesem Bericht lehnt das Pentagon unter dem Vorwand der „operativen Sicherheit“ kontinuierlich Anfragen der Medien nach genaueren Informationen über den Konflikt mit Iran ab

Chris Murphy, demokratischer Senator des Bundesstaates Connecticut, hatte zuvor die Regierung von Donald Trump und das Pentagon beschuldigt, versucht zu haben, das tatsächliche Ausmaß der Schäden an US-Militärstützpunkten in Westasien infolge der iranischen Angriffe im Laufe dieses Jahres zu verbergen

Murphy, der im Oktober nach Katar und Saudi-Arabien gereist war, sagte, er habe persönlich keine Erlaubnis erhalten, die Militäreinrichtungen Katars zu betreten, die zuvor Ziel iranischer Angriffe gewesen waren. Er forderte das US-Kriegsministerium auf, das tatsächliche Ausmaß der Schäden klarzustellen