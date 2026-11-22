Nach Bericht der Nachrichtenagentur Abna erklärte „Donald Trump“, der Präsident der USA, der bei den Zwischenwahlen zum Kongress eine Niederlage erlitten hat, mit Besorgnis über die erneute Erstarkung der Demokraten: Wenn Chuck Schumer Mehrheitsführer im Senat wird, wird die Zusammenarbeit mit ihm für mich sehr schwierig sein

Der Präsident der USA fuhr fort: Er hat einmal zuvor in der Position des „Führers“ eine schwere Niederlage erlitten und hatte eine der schlechtesten Leistungen in der Geschichte. Ich habe fast keinen Zweifel, dass er erneut scheitern wird

„Donald Trump“ fügte dann hinzu: Alles, was er tat, war das Anheizen der erfundenen Verschwörung „Russland, Russland, Russland“ und Dutzender anderer Verschwörungen und Täuschungen; Maßnahmen, die meinen Sieg bei den Wahlen 2024 leicht und prächtig machten. Es hat wieder begonnen!