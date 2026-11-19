Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, erklärte Brigadegeneral Mohammad Akraminia, Sprecher der Armee der Islamischen Republik Iran: Derzeit wagt der Feind es nicht, sich den Grenzen des Landes zu nähern, und befindet sich in einer Entfernung von mehr als 400 Kilometern von den Grenzen.

Amir Akraminia sagte: Der aufgezwungene dritte Krieg führte dazu, dass wir die Verwaltung der Straße von Hormus überdachten, und solange der Feind unsere Bedingungen nicht akzeptiert, wird die Straße von Hormus nicht geöffnet.

Er bezeichnete die Behauptung, täglich 20 Millionen Barrel Öl würden durch die Straße von Hormus transportiert, als Lüge und fügte hinzu: Von Ost bis West steht die Straße von Hormus unter Beobachtung und Kontrolle der Streitkräfte der Islamischen Republik Iran.

Der Armeesprecher erklärte: Unsere Kampftruppen sind bereit, dem aggressiven Feind sogar früher als in den beiden vorherigen Kriegen zu antworten.

Er fügte hinzu: Ich sage den Nachbarstaaten, dass wir eure Brüder sind und die Amerikaner euch keine Sicherheit bringen; um eine endogene Sicherheit in der Region zu schaffen, vertreibt die terroristische US-Armee aus euren Ländern.

Amir Akraminia sagte: Die Zerstörung der militärischen, Raketen- und Nuklearkapazitäten, der Regimewechsel der Islamischen Revolution, die Zersplitterung des Landes und der Widerstandsfront waren Ziele des Feindes, aber er hat keines seiner Ziele erreicht.

Der Armeesprecher fügte hinzu: Der Angriff auf die Größe, Zivilisation und Unabhängigkeit des islamischen Iran war eines der wichtigsten Ziele des amerikanischen und zionistischen Feindes bei der Aggression gegen unser geliebtes Land.