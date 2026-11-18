Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Reuters erklärte die australische Außenministerin, dass die Regierung ihres Landes drei zionistische Siedler und vier mit dem Siedlungsbau im Westjordanland verbundene Einrichtungen mit Sanktionen belegt hat.

Das australische Außenministerium betonte ebenfalls, dass diese Sanktionen Personen und Einrichtungen umfassen, die an Gewalt gegen Palästinenser und der Ausweitung illegaler Siedlungen im Westjordanland beteiligt waren.

Zu den sanktionierten Personen gehören Daniela Weiss, Itamar Yehuda Levi und Eliav Libi. Die Organisationen Amana, Nahala und Hashomer Yosh sowie das Unternehmen Eyal Hari Yehuda wurden ebenfalls in die Sanktionsliste aufgenommen.

Die Maßnahmen Australiens umfassen die Sperrung von Vermögenswerten und das Verbot der Erbringung von Finanzdienstleistungen für die sanktionierten Personen und Einrichtungen. Darüber hinaus dürfen die sanktionierten Personen nicht nach Australien einreisen.

Die australische Außenministerin betonte außerdem, dass dies das erste Mal sei, dass die Regierung ihres Landes ein Bauunternehmen sanktioniert, das in Siedlungen des zionistischen Regimes tätig ist.