Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Nashra bezeichnete Benjamin Netanjahu, Premierminister des zionistischen Regimes, in Reaktion auf die Wahl von Metan Kahana zum neuen Präsidenten der Knesset diesen Schritt als „ewige Schande" und sagte: Der Präsident der Knesset wurde einseitig und mit den Stimmen der Terrorismusunterstützer gewählt. Dieses Ereignis ist eine Schande in der Geschichte der Knesset.

Während nach den wiederholten Niederlagen des zionistischen Regimes an verschiedenen Kriegsfronten die öffentliche Meinung dieses Regimes bei den Knesset-Wahlen Netanjahu eine schwere Niederlage zufügte, spricht Netanjahu weiterhin von der Bildung einer Einheitsregierung unter seiner Führung und behauptet, die Bewohner der besetzten Gebiete seien gegen die Übergabe der Verwaltung des Regimes an diejenigen, die seine Hymne missachten, und forderten Einheit.

Netanjahu merkte auch an: Gadi Eisenkot, Vorsitzender der Partei „Jesch Atid" und Beauftragter für die Bildung des künftigen Kabinetts, Naftali Bennett, Vorsitzender der Partei „Jamina", und Avigdor Lieberman, Vorsitzender der Partei „Unser Haus Israel", wählten statt nationaler Einheit die Seite der Terrorismusunterstützer.

Die Knesset des zionistischen Regimes wählte gestern, am Dienstag, Metan Kahana, den Kandidaten der Partei „Jesch Atid", mit Unterstützung arabischer Abgeordneter und mit einer Mehrheit von 66 Stimmen von insgesamt 120 Abgeordneten zu ihrem neuen Präsidenten. Er folgte auf Amir Ohana von der Likud-Partei.