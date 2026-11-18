Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna besuchte Generalmajor „Amir Hatami", Oberbefehlshaber der Armee, die Ausstellung der Programme und herausragenden Aktivitäten der Stiftung zur Bewahrung der Werke und Verbreitung der Werte der Heiligen Verteidigung und des Widerstands in der zweiten und dritten Heiligen Verteidigung.

Generalmajor Hatami erklärte am Rande dieses Besuchs, während er der gesamten Belegschaft der Stiftung zur Bewahrung der Werke und Verbreitung der Werte der Heiligen Verteidigung und des Widerstands dankte: Die Stiftung hat wertvolle Maßnahmen zur Registrierung, Aufzeichnung, Bewahrung und Nutzbarmachung von Dokumenten und Unterlagen im Zusammenhang mit der ersten, zweiten und dritten Heiligen Verteidigung durchgeführt.

Der Oberbefehlshaber der Armee wies weiterhin auf die regionalen Entwicklungen hin und sagte: Das liebe iranische Volk hat in der Zeit nach der Islamischen Revolution jedes Mal, wenn es mit einer Aggression des Feindes konfrontiert wurde, dieser mit Stärke und Standhaftigkeit begegnet und konnte den Feind jedes Mal scheitern lassen.

Er fügte hinzu: Auch heute, angesichts der bestehenden Bedingungen und der Tatsache, dass der Feind seine Kräfte vorbereitet und einen neuen Flugzeugträger in die Region entsandt hat, überwachen wir mit Wachsamkeit und Genauigkeit die Bewegungen des Feindes und verlieren keinen Augenblick an Bereitschaft.

Der Oberbefehlshaber der Armee erklärte: In allen Kräften der Armee der Islamischen Republik Iran, seien es Land-, Marine-, Luftverteidigungs- oder Luftstreitkräfte, steigern alle mit Genauigkeit, während sie den Feind überwachen, ihre Bereitschaft von Augenblick zu Augenblick.

Er betonte, dass der Feind zuvor einen Fehler begangen habe und durch den Angriff auf Iran in eine Sackgasse geraten und in Verzweiflung gestürzt sei, und stellte klar: Angesichts der Befehle, die der Oberste Befehlshaber den ranghohen Kommandeuren der Streitkräfte erteilt hat, ist heute die erforderliche Bereitschaft erreicht, und wenn der Feind erneut Maßnahmen ergreift, wird ihm und seinen Unterstützern zweifellos vernichtender, intensiver und ohne geografische Einschränkungen begegnet werden.

Generalmajor Hatami sagte: Wir hoffen, dass der Feind keinen Fehlkalkül begeht, aber wenn dies geschieht, wird er eine Lektion erhalten, die für alle eine Lehre sein wird.