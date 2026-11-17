Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, gab die Öffentlichkeitsarbeit der Marine der Armee der Islamischen Republik Iran in einer Mitteilung bekannt: Ein weiterer regelwidriger Tanker geriet in der Straße von Hormus in Brand.

In dieser Mitteilung heißt es:

Vor wenigen Minuten geriet ein regelwidriger Tanker, der sich mit abgeschalteten Navigationssystemen in der Sperrzone östlich der Straße von Hormus bewegte, nach der Kollision mit einer Seemine in Brand und wurde schwer beschädigt.

Dieser Tanker ist der vierte beschädigte Tanker in den letzten 24 Stunden östlich der Straße von Hormus.

Die Sicherheit der Straße von Hormus wird nicht durch Rhetorik und Täuschung gewährleistet; eine sichere Durchfahrt erfordert vielmehr die Einhaltung der Seefahrtsvorschriften und die Koordinierung mit den Streitkräften des Islamischen Iran.