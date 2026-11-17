Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, gab die Öffentlichkeitsarbeit der Islamischen Revolutionsgarde in einer Mitteilung die Fortsetzung des Scheiterns der Hightech-Ausrüstung des CENTCOM gegenüber dem elektronischen Krieg der IRGC bekannt.

Der Text dieser Mitteilung lautet wie folgt:

Vor wenigen Minuten wurde im Rahmen der erfolgreichen Operationen der Kämpfer der Islamischen Revolutionsgarde gegen die Ausrüstung der US-Armee eine weitere Drohne des Typs MQM-170 dieses Landes bei einer präzisen und erfolgreichen Operation des elektronischen Krieges durch Spezialisten der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte der IRGC am Himmel südlich von Qeschm unter Kontrolle gebracht und völlig unbeschädigt auf dem Boden gelandet.

Mit dem Fang dieses Vogels erreichte die Zahl der erbeuteten MQM-170-Drohnen 9 Stück. Die Fortsetzung der Zerstörung und Erbeutung fortschrittlicher amerikanischer Ausrüstung zeigt, dass die Verlustzahlen des CENTCOM so stark gestiegen sind, dass offenbar auch deren Zählung den Kommandeuren dieses Stabs entglitten ist.

Junge und elite Offiziere der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte der IRGC haben, gestützt auf einheimisches Wissen und Eigeninitiative auf dem Gebiet des elektronischen Krieges, erneut gezeigt, dass die behauptete technologische Überlegenheit Amerikas keine Garantie für die Unverwundbarkeit der militärischen Ausrüstung dieses Landes ist.

Der Himmel Irans wird kein Feld für Versuch und Irrtum der Aggressoren sein, und die Amerikaner müssen wissen, dass jede feindliche Bewegung mit einer entschlossenen Antwort der Verteidiger des Landes beantwortet wird.