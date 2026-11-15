Laut der Nachrichtenagentur ABNA geriet ein weiterer sanktionswidriger Tanker in der Sperrzone östlich der Straße von Hormus nach einer Kollision mit einer Seemine in Brand.

Die Öffentlichkeitsabteilung der Marine der Armee betonte, dass der östliche Teil der Straße von Hormus vollständig unter der Kontrolle und Beobachtung der Marine der Armee stehe, und erklärte: Feuer und Explosion sind das Schicksal von Schiffen von Verletzern, die ihre Ortungssysteme ausgeschaltet haben und sich in Sperrzonen bewegen.