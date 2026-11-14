Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Zeitung Asch-Scharq al-Ausat behauptete Israel Katz, Kriegsminister der Übergangsregierung Israels, dass Benjamin Netanjahu für die Entscheidung über die Durchführung einer neuen Militäroperation nicht die Erlaubnis und Zustimmung der Opponenten einholen müsse.

Dem Bericht von Asch-Scharq al-Ausat zufolge erfolgten diese Äußerungen von Katz, nachdem „Gadi Eisenkot", Vorsitzender der Partei Jesch Atid und Beauftragter für die Bildung eines neuen israelischen Kabinetts, von Netanjahu Zurückhaltung in dieser Angelegenheit gefordert hatte.

Katz schrieb in seinem Account im sozialen Netzwerk „X": Damit die Armee an jeder der Fronten, an denen sie derzeit aktiv ist, Angriffe durchführt, benötigen wir nicht die Zustimmung der Opponenten oder irgendeiner rechtlichen Instanz.

Er behauptete ferner: Wir haben auch im Umgang mit dem Iran unsere Entschlossenheit, Umsicht und Weitsicht gezeigt, und dies geschah in voller Koordination mit der israelischen Armee. Nun werden wir angesichts der Umstände denselben Ansatz fortsetzen.

Eisenkot und Netanjahu hielten am Donnerstag ein zweistündiges Treffen ab. Nach diesem Treffen erklärten sie in einer kurzen gemeinsamen Erklärung: Netanjahu habe seinen militärischen Assistenten Eisenkot über die sicherheits- und diplomatiepolitischen Herausforderungen informiert, mit denen Israel derzeit konfrontiert ist. Laut dieser Erklärung vereinbarten beide Seiten, ihre Konsultationen fortzusetzen.

Eisenkot hatte zuvor von Benjamin Netanjahu Zurückhaltung gefordert und gewarnt, dass die Anwendung von Gewalt und militärischer Macht ohne das Bestehen einer „direkten und unmittelbaren Bedrohung" „schwerwiegende Folgen für die Demokratie Israels und das Vertrauen der Bürger in die staatlichen Institutionen" nach sich ziehen könnte.

Netanjahu hatte während seines Wahlkampfs wiederholt gedroht, den Krieg mit dem Iran wiederaufzunehmen; so sehr, dass er ein Bild einer Atombombe veröffentlichte, die Tel Aviv zerstört.

Die breite Koalition unter der Führung von Eisenkot, bestehend aus Parteien von links bis rechts, sowie die Koalition Netanjahus, bestehend aus ultrarechten und religiösen Parteien, konnten bei den Wahlen am 27. Oktober keine von ihnen die Mehrheit der Knesset-Sitze erringen.