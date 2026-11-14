Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Manar erklärte die Hisbollah des Libanon in einer Erklärung: In einer Situation, in der der herrschende amerikanische Imperialismus und das verbrecherische Israel Palästina, den Iran, den Libanon und andere Länder der Region angreifen, ihnen Sicherheit und Stabilität nehmen und versuchen, einen israelischen Plan für die Region zu entwerfen, müssen die Bemühungen zur Bekämpfung dieser Aggression, zur Stärkung der Solidarität und Zusammenarbeit zwischen den Ländern der Region und der Einheit jedes Staates mit seinem Volk angesichts der bevorstehenden Gefahren gebündelt werden.

In der Fortsetzung der Erklärung der Hisbollah heißt es: In einer solchen Situation sehen wir, dass die Regierung von Bahrain nicht einmal den Protest seines Volkes oder von Teilen seiner Gesellschaft gegen seine Politik der Abhängigkeit und Kapitulation duldet; eine Politik, die im Inneren und in den Außenbeziehungen gegen den Willen des Volkes und auf Kosten der Zertretung seiner Interessen verfolgt wird.

Die Hisbollah betonte: Diese Situation erfordert, dass wir und die Völker der Umma gerechterweise zur Unterstützung des Volkes von Bahrain aufstehen und unsere Stimme erheben, um ihre Unterdrückung aufzudecken; ein Volk, dessen friedliche Proteste die Regierung auf verschiedene Weise unterdrückt. Ihr Schrei drückt die Ablehnung der Verwandlung Bahrains in eine Basis für Aggression im Dienste der USA und des zionistischen Regimes und in einen Schauplatz für die Fortsetzung der Unterdrückung aus.

In dieser Erklärung heißt es weiter: Willkürliche Maßnahmen und politische Verhaftungen gegen Gelehrte, Eliten und das Volk von Bahrain sowie Zwangsdeportation, Aberkennung der Staatsbürgerschaft und Verhängung von Todes- und Gefängnisstrafen gegen Hunderte von Gelehrten und Bürgern sind Erscheinungen der Tyrannei, die humanitär und politisch inakzeptabel und verurteilenswert sind. Diese Maßnahmen schaffen die Grundlage für ständige Besorgnis und dienen nichts außer den Interessen der Feinde.

Die Hisbollah erklärte abschließend: Unser Volk im Libanon, das dem israelischen Besatzungsregime Widerstand leistet, verurteilt die politische Unterdrückung des brüderlichen Volkes von Bahrain und fordert eine Überprüfung des Umgangs mit ihnen; in der Hoffnung, dass in Bahrain Sicherheit, Stabilität und innere Eintracht, die diese beiden gewährleisten, hergestellt werden.