Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA gab die Öffentlichkeitsabteilung der Armee bekannt: Vor einigen Stunden wurde eine «MQ1»-Drohne des amerikanischen aggressiven Feindes durch erfolgreiche Abfangung und Beschuss des neuartigen Luftverteidigungssystems der Marine der Armee der Islamischen Republik Iran im Rahmen des einheitlichen Netzwerks des gemeinsamen Luftverteidigungskommandos des Landes im Gebiet Kuhestak (Küste von Sirik) getroffen und zerstört.

Wir werden keinen Augenblick im Schutz und in der Verteidigung der territorialen Integrität, der Seegrenzen und der Interessen der Islamischen Republik Iran zögern.