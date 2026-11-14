Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA lautet der Text der Mitteilung der Korps der Islamischen Revolutionsgarde wie folgt:

Das heroische und großartige Volk des islamischen Iran, euer historisches Epos des achtmonatigen Widerstands gegen die Unterdrückung und Arroganz der Weltmächte hat die Völker geweckt und die Jugend vieler Länder auf das Feld gebracht.

Eure ehrenhaften Söhne schaffen auf dem Schlachtfeld ebenfalls, im Vertrauen auf den allmächtigen Gott und ermutigt durch diese unendliche Unterstützung des Volkes, weiterhin Ruhm.

Die Kämpfer der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte der Garde haben vor einer Stunde als Antwort auf die Luftaggression des Feindes gegen einen Telekommunikationsturm in Sirik das amerikanische Frühwarnradar auf der Insel Bahrain getroffen und zerstört.

Dies ist eine ernste Warnung an den Feind, die luftgestützten Provokationen und den Ölschmuggel in der Straße von Hormus zu beenden. Im Falle einer Wiederholung von Verstößen und Aggressionen sind die Luft- und Raumfahrtstreitkräfte der Garde vollständig bereit, grenzenlos entgegenzutreten.

Verstoßende Unternehmen, die sich vom aggressiven Feind täuschen lassen, werden mit ernsteren Strafen konfrontiert.