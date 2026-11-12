Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, erklärte Amir Kiumars Heidari, stellvertretender Chef des Generalstabs der Streitkräfte, in einem speziellen Nachrichteninterview zur Erläuterung des Konzepts „ohne geografische Einschränkung" in der Zielbank der Streitkräfte: Wir definieren dieses Thema in unserer militärischen Terminologie als „legitimes Ziel".

Zur Erläuterung dieses Konzepts sagte er: Legitimes Ziel bedeutet, dass wenn ein Flugzeug aus irgendeinem Land, sei es aus den Ländern der Golfregion oder aus anderen Ländern der Welt, in den Luftraum unseres Landes fliegt und einen Punkt iranischen Bodens bombardiert, unsere Streitkräfte die Erlaubnis haben, ein gleichartiges Ziel in demselben Land zu treffen, von dem das angreifende Flugzeug gestartet ist.

Amir Heidari wies auf das hin, was er als ausdrücklichen Befehl des Obersten Befehlshabers bezeichnete, und betonte, dass dieser Ansatz bei der Definition der legitimen Ziele der Streitkräfte berücksichtigt wurde.

Unter Hinweis auf die Bereitschaft der Streitkräfte zur Bewältigung eines möglichen zukünftigen Krieges erklärte er: Die Zielbank der Streitkräfte für einen möglichen zukünftigen Krieg ist erstellt und vorbereitet und wartet auf die Unterzeichnung durch den Obersten Befehlshaber der Streitkräfte und die Übermittlung an die Befehlshaber der Armee und der IRGC.

Der stellvertretende Chef des Generalstabs der Streitkräfte fügte hinzu, dass bei der Erstellung der Zielbank keine geografischen Einschränkungen berücksichtigt wurden: Die vorgesehenen Ziele beschränken sich nicht ausschließlich auf den geografischen Bereich des früheren Kriegsschauplatzes, und in diese Zielbank wurden Gebiete darüber hinaus einbezogen, einschließlich Punkten, an denen die Wahrscheinlichkeit einer Nutzung durch die USA oder Israel besteht.

Amir Heidari erklärte: Sobald die Botschaft des Obersten Befehlshabers eintrifft, werden diese Maßnahmen durchgeführt, und derzeit ist die Zielbank bereit, und die Streitkräfte befinden sich in voller Bereitschaft.

Amir Heidari betonte, dass Irans Antwort in einem möglichen zukünftigen Krieg eine vernichtende und zerschmetternde Antwort sein wird, und sagte: Unsere Antwort an den Feind wird nicht auf den geografischen Rahmen des früheren Kriegsschauplatzes beschränkt sein und auch andere Gebiete umfassen.