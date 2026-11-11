Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Mayadeen berichtet, gab der 12. Fernsehsender des zionistischen Regimes bekannt, dass die Meinungsverschiedenheiten zwischen Benjamin Netanjahu, dem Premierminister dieses Regimes, und Eyal Zamir, dem Generalstabschef der Besatzungsarmee, über die Optionen, vor denen Tel Aviv gegenüber Iran steht, erneut eskaliert sind.

Laut dem Bericht dieses zionistischen Mediums ist Eyal Zamir der Ansicht, dass der Operation, deren Durchführung Netanjahu gegen Iran fordert, die notwendige Vorsicht fehlt.

Das Kommando der israelischen Armee lehnt die Maßnahmen ab, die Netanjahu anstrebt, da es befürchtet, dass diese Maßnahmen zur Wiederaufnahme der Konfrontation mit Teheran in einer politisch sensiblen Phase führen, in der die USA keine Neigung zeigen, sich auf einen neuen militärischen Konflikt einzulassen.

Die Zeitung New York Times berichtete kürzlich unter Berufung auf zionistische Beamte, dass die Meinungsverschiedenheiten zwischen Benjamin Netanjahu und Eyal Zamir über eine Aggression gegen Iran vor den Parlamentswahlen tatsächlich bestanden haben.

Laut dem Bericht der New York Times lehnte Zamir die Durchführung der von Netanjahu beabsichtigten Aggression vor den Knesset-Wahlen ab und äußerte Besorgnis über den Druck seitens Netanjahu, unabhängig eine Maßnahme gegen Iran zu ergreifen. Zamir war der Ansicht, dass eine solche Maßnahme falsch sei und einen Angriff Irans auf die besetzten Gebiete auslösen könne.