Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den Sender Al-Jazeera berichtet, meldeten die Interimstruppen der Vereinten Nationen im Libanon (UNIFIL) den Beschuss dieser Truppen während einer Patrouille im Südlibanon.

Laut dem Bericht von UNIFIL wurde den Truppen dieser Organisation bei diesem Vorfall keinerlei Schaden oder Verlust zugefügt.

Die Interimstruppen der Vereinten Nationen forderten die libanesische Regierung auf, so schnell wie möglich die erforderlichen Untersuchungen einzuleiten, um die Identität der Urheber dieses Angriffs zu ermitteln sowie sie vor Gericht zu stellen und zur Rechenschaft zu ziehen.