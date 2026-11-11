Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, hat das Außenministerium eine Erklärung zur Erklärung der Marine und der Luftwaffe Argentiniens zu terroristischen Organisationen abgegeben.

Der Text der Erklärung lautet wie folgt:

Da die Regierung Argentiniens entgegen den grundlegenden Prinzipien des Völkerrechts in einer feindseligen Handlung die Islamische Revolutionsgarde, die eine der Säulen der offiziellen Streitkräfte der Islamischen Republik Iran ist, als terroristische Organisation eingestuft hat, betrachtet die Regierung der Islamischen Republik Iran auf der Grundlage des Grundsatzes der Gegenseitigkeit und unter Berufung auf das Gesetz „Gegenseitige Maßnahmen gegen die Einstufung der Islamischen Revolutionsgarde als terroristische Organisation durch die USA“, das im Jahr 1398 (2019) verabschiedet wurde und das besagt: „Alle Länder, die auf irgendeine Weise der Entscheidung der Vereinigten Staaten von Amerika zur Einstufung der Islamischen Revolutionsgarde als terroristische Organisation folgen oder sie unterstützen, unterliegen gegenseitigen Maßnahmen“, die Marine Argentiniens und die Luftwaffe Argentiniens als unter das genannte Gesetz und seine Bestimmungen fallend und erklärt sie zu terroristischen Organisationen.

Es versteht sich von selbst, dass die Verantwortung für alle daraus folgenden Konsequenzen bei der Regierung Argentiniens liegt.