Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA erklärte die Pressestelle der Seestreitkräfte der Islamischen Revolutionsgarden: Seit den frühen Morgenstunden des heutigen Tages bis jetzt sind drei regelwidrige Tanker auf dem unerlaubten Weg der Straße von Hormus explodiert und in starke Brände geraten, und der Rauch der Brände dieser Tanker hat den Himmel über der Straße von Hormus bedeckt.

Diese Tanker brennen wegen der Abschaltung ihrer Navigations- und Identifikationssysteme und der bösen Taten der Armee der amerikanischen Schmuggler und Aggressoren.

Die Seestreitkräfte der Revolutionsgarden erklären: Die iranischen Vorschriften der Straße von Hormus wurden allen Schiffen wiederholt mitgeteilt, und die Missachtung dieser Vorschriften durch die Schiffe und die Zusammenarbeit mit der Armee der amerikanischen Schmuggler zur Durchfahrt durch unerlaubte Wege der Straße von Hormus werden kein anderes Schicksal haben.